На строящейся трассе М-12 в Татарстане произошло ДТП с двумя грузовиками - один из них перевернулся

В Татарстане два самосвала снесли возведенные конструкции на строящейся трассе М-12

На строительстве скоростной трассы М-12 в Лаишевском районе Татарстана произошло ДТП с участием двух самосвалов, которые скатились по заснеженному склону и перевернулись. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

На видеозаписи с места происшествия видно, что один из большегрузов движется задним ходом и переворачивается вверх колесами, свалившись с откоса. Вслед за ним еще один самосвал врезается в первый и тоже сваливается с дороги, повиснув на краю кювета.

Предполагается, что ДТП произошло из-за отказа тормозов. Настоязие причины, а также были ли в ДТП пострадавшие, пока не известно.