На старт вышли порядка 80 спортсменов: атлет из Казани одержал победу в гонках с препятствиями

Атлет из Казани стал чемпионом России по гонкам с препятствиями

Чемпионом России по гонкам с препятствиями на дистанции в 10 км стал казанский атлет Иван Дегтярев. Состязание проходили в Московской области.

Всего на старт вышли около 80 спортсменов. Участники должны были преодолеть трассу, протяженность которой 10 км. Их также ждало 39 препятствий. Отмечается, что дистанция должна быть пройдена без ошибок, помимо этого необходимо уложиться в определенное время - для мужчин это 80 минут, а для женщин - 100.

С результатом в 00:54:11 финиширован Иван Дегтярев. Второе место занял спортсмен Самарской область ЕГор Белоусов, уступив на 42 секунды. Третье место завоевал Андрей Жилкин из Московской области.