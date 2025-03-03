На станции «Козья Слобода» в Казани задымилась кабельная муфта

На станции «Козья Слобода» из-за перепада напряжения во внешних сетях произошло задымление кабельной соединительной муфты. В связи с этим питание было переведено на резервный источник.

Пассажиры оперативно сообщили о случившемся в пожарную службу.

На тот момент движение поездов осуществлялось на всех станциях метрополитена, однако составы временно проезжали станцию «Козья Слобода» без остановки.

На месте происшествия работали пожарные МЧС России, специалисты экстренных служб и сотрудники метрополитена. Пострадавших не оказалось, а проверка была практически завершена. Ожидалось, что движение на станции восстановят в течение 15 минут.

В 20:44 стало известно, что движение восстановлено.