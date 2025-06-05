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На станции "Козья Слобода" в Казани произошло задымление

Питание было переключено на резервный источник

Яндекс.Карты/Никита

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4 июня в 23:36 на станции "Козья Слобода" произошло задымление из-за скачка напряжения в внешних электросетях, что вызвало перегрев соединительной муфты высоковольтного кабеля. В ответ на это питание было переключено на резервный источник, а вентиляция была включена.

Сотрудники метрополитена оперативно справились с ситуацией, не потребовав помощи пожарных служб. Опасности для пассажиров не было.

На данный момент движение поездов на всех станциях метрополитена продолжается без изменений.

В течение ночи специалисты метрополитена заменили поврежденную муфту в рамках "ночного окна".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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