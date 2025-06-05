На станции "Козья Слобода" в Казани произошло задымление

4 июня в 23:36 на станции "Козья Слобода" произошло задымление из-за скачка напряжения в внешних электросетях, что вызвало перегрев соединительной муфты высоковольтного кабеля. В ответ на это питание было переключено на резервный источник, а вентиляция была включена.

Сотрудники метрополитена оперативно справились с ситуацией, не потребовав помощи пожарных служб. Опасности для пассажиров не было.

На данный момент движение поездов на всех станциях метрополитена продолжается без изменений.

В течение ночи специалисты метрополитена заменили поврежденную муфту в рамках "ночного окна".