На содержание фонтанов в Казани направят 25 млн рублей

Власти Казани готовятся к летнему сезону, опубликовав тендер на обслуживание фонтанов в 2024 году. Информация о нем доступна на портале госзакупок.

Содержание фонтанов планируется до 31 октября текущего года. 32 объекта в различных общественных местах города попали в список, включая фонтаны на Баумана, площади у театра Камала, набережной Казанки, в Саду рыбака и других местах.

Комитет внешнего благоустройства выступает заказчиком работ, которые финансируются из бюджета муниципалитета — на эти цели направят свыше 24,9 млн рублей.