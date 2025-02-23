На реставрацию росписей первого яруса Петропавловского собора выделено 79 млн рублей

Министерство культуры России объявило тендер на реставрацию росписей первого яруса Петропавловского собора в Казани. На эти работы выделено 79 миллионов рублей, информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.

Реставрация затронет монументальную живопись XIX века в трапезной, четверике и алтарной части собора. Поскольку утраты незначительны, специалисты смогут полностью восстановить исторические композиции. Необходимость обновления связана с тем, что росписи, выполненные в 1995–2005 годах, не соответствуют оригинальному стилю, иконографии и цветовым решениям.

Заявки принимаются до 10 марта, а итоги конкурса подведут 13 марта. Завершить работы планируется к 30 апреля 2026 года. Финансирование проекта осуществляется из федерального бюджета.

Петропавловский собор был построен в 1723–1726 годах в стиле нарышкинского барокко. Он является архитектурным памятником и был возведен на месте более ранней церкви, первое упоминание о которой датируется 1565 годом.