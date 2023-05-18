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На ремонт детских оздоровительных лагерей под Казанью выделят 14 миллионов рублей

На ремонт девяти детских оздоровительных лагерей под Казанью выделят 14 миллионов рублей
На ремонт детских оздоровительных лагерей под Казанью выделят 14 миллионов рублей

Фото: открытые источники

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На ремонт девяти оздоровительных детских лагерей под Казанью планируется выделить 13,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале государственных закупок.
Из документа следует, что отремонтировать планируется:

  • лагерь "Березка" в Зеленодольском районе;
  • лагерь "Бригантина" в Пестречинском районе;
  • детский лагерь им. Гагарина в Казани;
  • лагерь "Нармонка" в Лаишевском районе;
  • казанский лагерь "Спутник";
  • лагерь "Заречье" в Казани;
  • оздоровительный лагерь "Молодежный" в Высокогорском районе;
  • ДОЛ "Пионерия Татарстана", Лаишевский район;
  • туристско-краеведческий лагерь "Юнитур" в Лаишевском районе.
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