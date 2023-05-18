На ремонт детских оздоровительных лагерей под Казанью выделят 14 миллионов рублей

На ремонт девяти детских оздоровительных лагерей под Казанью выделят 14 миллионов рублей

Фото: открытые источники

На ремонт девяти оздоровительных детских лагерей под Казанью планируется выделить 13,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале государственных закупок.

Из документа следует, что отремонтировать планируется: лагерь "Березка" в Зеленодольском районе;

лагерь "Бригантина" в Пестречинском районе;

детский лагерь им. Гагарина в Казани;

лагерь "Нармонка" в Лаишевском районе;

казанский лагерь "Спутник";

лагерь "Заречье" в Казани;

оздоровительный лагерь "Молодежный" в Высокогорском районе;

ДОЛ "Пионерия Татарстана", Лаишевский район;

туристско-краеведческий лагерь "Юнитур" в Лаишевском районе.

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