На ремонт девяти детских оздоровительных лагерей под Казанью выделят 14 миллионов рублей

На ремонт детских оздоровительных лагерей под Казанью выделят 14 миллионов рублей
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На ремонт девяти оздоровительных детских лагерей под Казанью планируется выделить 13,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале государственных закупок.
Из документа следует, что отремонтировать планируется:
- лагерь "Березка" в Зеленодольском районе;
- лагерь "Бригантина" в Пестречинском районе;
- детский лагерь им. Гагарина в Казани;
- лагерь "Нармонка" в Лаишевском районе;
- казанский лагерь "Спутник";
- лагерь "Заречье" в Казани;
- оздоровительный лагерь "Молодежный" в Высокогорском районе;
- ДОЛ "Пионерия Татарстана", Лаишевский район;
- туристско-краеведческий лагерь "Юнитур" в Лаишевском районе.