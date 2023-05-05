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На реконструкцию третьего северного коллектора в Казани будет выделено еще 672 миллиона рублей

В Казани на реконструкцию третьего северного коллектора будет выделено еще 672 миллиона рублей
На реконструкцию третьего северного коллектора в Казани будет выделено еще 672 миллиона рублей

Фото: открытые источники

В Казани на реконструкцию третьего северного канализационного коллектора решено дополнительно постратить 671,5 миллиона рублей. Данная сумма будет выделена из муниципального бюдджета. На портале государственных закупок появилась информация о соответствующей закупке.

Заказчик работ - "Водоканал". Он планирует реконструировать участок коллектора от дома № 3 на проспекте Фатыха Амирхана до дома № 26/5 на Чистопольской.

Объясняется, что необходимость работ связана с провалами на дороге, тротуаре и даже в зонах зеленого насаждения, что может привести к печальным последствиям.

Если аварии на этом участке будут продолжаться, водоотведение может оказаться нарушенным в 50 детсадах, 25 школах, в 154 административных зданиях, в четырех медучреждениях и более чем в 1000 жилых многоквартирных домов. Подрядчик определен. На реконструкцию ему дается 2 месяца.

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