На проект дороги до поселка для многодетных потратят до 16 млн рублей

В Казани за 16 млн рублей спроектируют дорогу к участкам для многодетных в Константиновке

В Казани объявили тендер на проектирование дороги к Константиновке. Начальная максимальная цена контракта — 16,5 млн рублей. Заказчиком выступает «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Минтрансе РТ».

Подрядчик должен будет запроектировать 3 км двухполосной автодороги до поселка для многодетных. Работы должны быть выполнены до октября 2023 года. Итоги тендера планируют подвести 9 июня.

Также «Казэнерго» объявлен тендер на строительство сетей теплоснабжения к жилому комплексу в Константиновке. Начальная максимальная цена контракта — 66,4 млн рублей.