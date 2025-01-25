На пожаре в Советском районе Казани погиб мужчина
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
В Советском районе, на территории СНТ «Татпотребсоюз», произошёл пожар в частном доме. Прибывшие пожарные обнаружили задымление из-под кровли садового дома: первый этаж был кирпичным, второй — деревянным.
Очаг возгорания находился на втором этаже, где горели вещи на площади 3 кв. м. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы ликвидировали огонь, но во время тушения нашли тело 60-летнего мужчины без признаков жизни. Причины возгорания выясняются.
ГУ МЧС России по Татарстану напоминает:
- не пользуйтесь неисправными электроприборами;
- не оставляйте включённую технику без присмотра;
- держите дома огнетушитель, чтобы устранить огонь на ранней стадии;
- установите пожарный извещатель, который своевременно предупредит о возгорании и даст шанс спастись.
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