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На пожаре в Советском районе Казани погиб мужчина

Очаг возгорания находился на втором этаже

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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В Советском районе, на территории СНТ «Татпотребсоюз», произошёл пожар в частном доме. Прибывшие пожарные обнаружили задымление из-под кровли садового дома: первый этаж был кирпичным, второй — деревянным.

Очаг возгорания находился на втором этаже, где горели вещи на площади 3 кв. м. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы ликвидировали огонь, но во время тушения нашли тело 60-летнего мужчины без признаков жизни. Причины возгорания выясняются.

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает:

  • не пользуйтесь неисправными электроприборами;
  • не оставляйте включённую технику без присмотра;
  • держите дома огнетушитель, чтобы устранить огонь на ранней стадии;
  • установите пожарный извещатель, который своевременно предупредит о возгорании и даст шанс спастись.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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