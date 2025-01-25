На пожаре в Советском районе Казани погиб мужчина

В Советском районе, на территории СНТ «Татпотребсоюз», произошёл пожар в частном доме. Прибывшие пожарные обнаружили задымление из-под кровли садового дома: первый этаж был кирпичным, второй — деревянным.

Очаг возгорания находился на втором этаже, где горели вещи на площади 3 кв. м. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы ликвидировали огонь, но во время тушения нашли тело 60-летнего мужчины без признаков жизни. Причины возгорания выясняются.

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает: