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"На песни-пляски и социалку": в Казани власти раскрыли, как и куда будут распределять бюджетные средства в 2023 году

"На песни-пляски и социалку": в Казани власти раскрыли, как и куда будут распределять бюджетные средства в 2023 году

Фото: dmvo.tilda.ws

Власти Казани раскрыли данные о распределении бюджетных денег в наступившем 2023 году. Пресс-служба мэрии столицы Татарстана сообщает, что общая сумма бюджета Казани на год составила 37,8 млрд. рублей.

Самая большая статья расходов - социально-культурная сфера, туда направлят 31 миллиард.

3,4 млрд рублей пойдут на общегосударственные нужды и национальную безопасность.

На проведение природоохранных мероприятий, а также ЖКХ и национальную экономику выделят 3,1 млрд рублей.

В мэрии отметили, что за прошедший год с территории Казани собрано 272,2 млрд рублей налогов. Часть тих денег перечислили в бюджет страны (120,5 млрд рублей) и бюджет Татарстана (133,7 млрд рублей). Остальные деньги остались в городском бюджете.

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