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На озере Изумрудном в Казани образовалось странное огромное пятно фиолетового цвета

На озере Изумрудном в Казани появилось гигантское фиолетовое пятно
На озере Изумрудном в Казани образовалось странное огромное пятно фиолетового цвета

Фото: Вести Татарстан

На озере Изумрудном в Казани появилось гигантское фиолетовое пятно, сообщают "Вести. Татарстан".
На оставшемся льду заметны следы некоего яркого порошка. На странное явление обратили внимание местные рыбаки. Также они отметили, что вода стала мутной, и чем ближе к пятну, тем мутнее вода.

В Минэкологии РТ отметили, что экологи уже расследуют ситуацию. Есть и первые предположения - на этом месте могли применять домовые шашки или салюты.

"Об этом свидетельствуют имеющиеся корпуса дымовых шашек ярко-розового оттенка", — уточнила пресс-секретарь Минэкологии РТ Елена Веселова.

Взяты пробы льда и воды, они направлены в лабораторию на исследование, которое поможет установить происхождение загадочного пятна.

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