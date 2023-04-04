На озере Изумрудном в Казани появилось гигантское фиолетовое пятно

На озере Изумрудном в Казани появилось гигантское фиолетовое пятно, сообщают "Вести. Татарстан".

На оставшемся льду заметны следы некоего яркого порошка. На странное явление обратили внимание местные рыбаки. Также они отметили, что вода стала мутной, и чем ближе к пятну, тем мутнее вода.

В Минэкологии РТ отметили, что экологи уже расследуют ситуацию. Есть и первые предположения - на этом месте могли применять домовые шашки или салюты.

"Об этом свидетельствуют имеющиеся корпуса дымовых шашек ярко-розового оттенка", — уточнила пресс-секретарь Минэкологии РТ Елена Веселова.

Взяты пробы льда и воды, они направлены в лабораторию на исследование, которое поможет установить происхождение загадочного пятна.