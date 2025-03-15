На обновление дорожной разметки в Казани направлено почти полмиллиона рублей

На обновление дорожной разметки в Казани направят 450 миллионов рублей. Соответствующий заказ размещён на портале госзакупок. Работы должны завершить до 10 сентября этого года.

Разметку будут наносить с использованием холодного и горячего пластика, а также обустраивать шумовые полосы, вафельную разметку и парковочные места. Заказчиком проекта выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», финансирование поступит из бюджета Татарстана.

Всего разметку обновят более чем на 200 улицах города, включая проспект Универсиады, дорогу к Голубому озеру, проспект Победы, мост «Миллениум» и дороги в микрорайоне «Салават Купере». Минимальный срок службы нанесённого покрытия составит один год.