Новости Казани
· 16+ · Диана Вагапова

На обновление дорожной разметки в Казани направлено почти полмиллиона рублей

На обновление дорожной разметки в Казани направ...

Подписаться на Дзен.канал

На обновление дорожной разметки в Казани направят 450 миллионов рублей. Соответствующий заказ размещён на портале госзакупок. Работы должны завершить до 10 сентября этого года.

Разметку будут наносить с использованием холодного и горячего пластика, а также обустраивать шумовые полосы, вафельную разметку и парковочные места. Заказчиком проекта выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», финансирование поступит из бюджета Татарстана.

Всего разметку обновят более чем на 200 улицах города, включая проспект Универсиады, дорогу к Голубому озеру, проспект Победы, мост «Миллениум» и дороги в микрорайоне «Салават Купере». Минимальный срок службы нанесённого покрытия составит один год.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане судья скрыл гражданство США у 2 детей и получил благодарность

Интересное в Казани

день назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

тараканы служба дезинфекции

Лонгриды

15 часов назад

Аномальная жара и затопленные дороги: чем опасна весна 2025 года в Татарстане?

Новости Казани

3 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

стоимость проектирования электроснабжения в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

В Великобритании 2 таксы попытались съесть тело хозяйки

Новости Казани

22 часа назад

Мусульмане просили поменять основное блюдо на 13-м республиканском ифтаре

Не у нас

день назад

Ученые поняли механизм болезни Паркинсона

Новости Казани

20 часов назад

Мошенники все еще чаще всего звонят татарстанцам от имени банков, операторов и правоохранителей

Не у нас

день назад

В Перу нашли подземные туннели инков
Новости Татарстана
день назад

Татарская Бузова Эльвира Хан планирует увеличить грудь

По словам блогера, она уже прошла все медицинск...

Не у нас

46 минут назад

В Казани представят дрон с ИИ

Новости Казани

час назад

На обновление дорожной разметки в Казани направлено почти полмиллиона рублей

Новости Казани

2 часа назад

В Казани второй раз за месяц побит температурный рекорд

Новости Казани

20 часов назад

В Казани рабочий упал и погиб на стройке
Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, ...
Новости Казани
20 часов назад

Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, доставили в суд

Новости Казани

20 часов назад

Звук: жители Казани в 2024 году слушали Татьяну Куртукову и аудиокнигу «Дюна»

Не у нас

21 час назад

Что известно о городе Мачу-Пикчу, который загадочно исчез

Не у нас

21 час назад

Волго-Вятский банк Сбербанка: срочные вклады жителей выросли на 22%

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, гд...
Интересное в Казани
4 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья