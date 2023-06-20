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На объекте трудятся 400 человек: стало известно, как идет строительство моста через Каму

В Татарстане строят обход Нижнекамска и Челнов стоимость 23 млрд рублей
На объекте трудятся 400 человек: стало известно, как идет строительство моста через Каму

Яна Лаушкина

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Уже в следующем году в Татарстане должно быть открыто движение в обход двух агломераций. Новая трасса позволит жителям Нижнекамска доезжать до столицы, минуя 80 километров. Речь идет о проекте обхода Нижнекамска и Челнов. Основан он на самом крупном мостовом сооружении в рамках скоростного маршрута Казань - Екатеринбург в Татарстане, сообщает kazanfirst.ru. Стоимость объекта 23 миллиарда рублей.

Протяженность моста - 1,3 километра. На данный момент мостостроители приступили к укрупненной сборке металлических блоков пролетного строения и собирают первый из них.

Заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Тимур Хафизов отметил, что основная сложность при строительстве моста состояло в большом перепаде высот между правым и левым берегом. Он также сказал, что мост рассчитан на достаточно высокую пропускную способность - около 25 тысяч машин в сутки.

Всего на объекте работают около 400 человек, которые трудятся в круглосуточном режиме, соблюдая график смен. Многие специалисты принимали участие в строительстве Крымского моста.

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