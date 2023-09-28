На мероприятие приглашают весь мир: РФ заключила договоры с 19 странами по участию в «Играх будущего»

Россия заключила договоры с 19 странами по участию в «Играх будущего»

В РФ подписали соглашение с 19 иностранными партнерами по участию в «Играх будущего», о чем сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на официальной презентации соревнований. Он заявил, что на мероприятие приглашают весь мир.

«Делая эти Игры, мы заявляем всему миру о создании нового формата и о начале нового спортивного диалога. В перспективе мы хотим создать международное спортивное движение».

Напомним, что «Игры будущего» объединят 16 гибридных дисциплин. Каждая из них совмещает в себе концепцию фиджитал и включает в себя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Ожидается, что турнир соберет больше пяти тысяч участников. По прогнозам, зрителями станут до 150 миллионов человек.