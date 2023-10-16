На Мамадышском тракте в Казани хотят построить три разворотные петли

Три разворотные петли намереваются построить на Мамадышском тракте. Как пишет "БО", одна из них будет сооружена в улицы Озерной поселка Малые Клыки и уллицы Дуслык в Азимо-1.

Вторая петля, по задумке, планируется от Натана Рахлина, поворотов к ЖК "Весна" и "Светлая долина". Третья петля появится на повороте к Константиновке.

Первые два проекта завершены и сейчас ждут заключения госэкспертизы. Третий проект пока в стадии разработки.

