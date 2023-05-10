Казанский бизнесмен Толкачев заочно арестован и объявлен в международный розыск за неуплату налогов на 200 миллионов рублей

СК по Татарстану возбудил уголовное дело, объявил в международный розыск известного казанского бизнесмена - 44 -летнего руководителям компании "СТТ" Дмитрия Толкачева. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 214,8 миллиона рублей, пишет "Реальное время".

Ранее Толкачев проходил свидетелем по делу подполковника МВД Рустема Нариманова, которого в прошлом году приговорили к 10 годам колонии за взятку в 5 миллионов и мошенничество.

Советский районный суд столицы Татарстана вынес решение о заочном аресте фигуранта, но защита Толкачева намерена обжаловать решение в Верховном суде республики.

Проблемы у Толкачева начались около полугода назад. Дело о налоговой неуплате возбудили в ноябре прошлого года на суму 99 миллионов 493 тысячи рублей.

После этого Дмитрий Толкачев был объявлен в федеральный роск, в январе 2023 года возбудили еще одно дело - по фирме "Сириус", которой также владеет предприниматель. Тут сумма налоговой недостачи составила 116 миллионов 336 тысяч рублей.

Следователи считают, что сам бизнесмен намеренно скрывается от правосудия на территории другого государства.

Защита говорит, что мужчина в Турции, проходит лечение, а потому решения суда о его заочном аресте незаконны.

