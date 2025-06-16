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На концерте в Казани школьница получила травму головы во время слэма

На концерте в Казани, проходившем на главной ар...

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На концерте в Казани, проходившем на главной арене города, одна из подростков получила тяжелую травму головы во время слэма — жестокого танца в толпе, популярного среди молодежи. Девочку вынесли с травмой без сознания, а сам концерт продолжился, несмотря на происшествие.

Инцидент произошел на выступлении рэп-исполнителя Руслана СМН, когда во время одной из песен начался слэм — агрессивное движение толпы, сопровождаемое толчками и прыжками. Одна из девушек упала и ударилась головой о пол. Медики, дежурившие на мероприятии, быстро вынесли ее на носилках, однако вторая девушка, ставшая свидетелем происшествия, также потеряла сознание.

После инцидента концерт продолжился, что вызвало общественное недовольство. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила обеспокоенность по поводу безопасности таких мероприятий и предложила провести проверку творчества СМН. Также возникли вопросы по поводу условий на площадке: мокрый пол, отсутствие должной вентиляции и подготовленности зала.

Источник: АиФ Казань

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