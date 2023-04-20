На авиазаводе в Казани планируют ежегодно производить по 10 самолетов Ту-214

На Казанском авиазаводе планируется нарастить объем выпуска пассажирских самолетов Ту-214, об этом накануне заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В планах - выйти на число 10 самолетов в год. А потом увеличить его вдвое - до 20 самолетов ежегодно. Как пишет "Интерфакс", завод готовится к таким темпам работы.

"Запущен процесс расширения производства с учетом планируемых объемов", — проинформировал Минниханов.

В настоящее время производство предприятия модернизируется, идет активный набор технических и инженерных специалистов и рабочих на производство.

Выполнить такой план завод сможет, запустив параллельное производство сразу нескольких партий воздушных судов, чтобы удовлетворить потребности и государственных заказчиков, и коммерческих клиентов.