На авиазаводе в Казани планируют ежегодно производить по 10 самолетов Ту-214

На Казанском авиазаводе планируют каждый год производить по 10 самолетов Ту-214
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На Казанском авиазаводе планируется нарастить объем выпуска пассажирских самолетов Ту-214, об этом накануне заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
В планах - выйти на число 10 самолетов в год. А потом увеличить его вдвое - до 20 самолетов ежегодно. Как пишет "Интерфакс", завод готовится к таким темпам работы.
"Запущен процесс расширения производства с учетом планируемых объемов", — проинформировал Минниханов.
В настоящее время производство предприятия модернизируется, идет активный набор технических и инженерных специалистов и рабочих на производство.
Выполнить такой план завод сможет, запустив параллельное производство сразу нескольких партий воздушных судов, чтобы удовлетворить потребности и государственных заказчиков, и коммерческих клиентов.