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На KazanForum-2025 обсудят защиту цифровых границ и кибербезопасность

На форуме «Россия — исламский мир» в Казани одн...

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KazanForum-2025, международный экономический форум «Россия — исламский мир», стартует 14 мая в Казани. Одной из ключевых тем обсуждения станет кибербезопасность и защита цифровых границ, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости.

По его словам, в рамках форума состоится сессия по международной информационной безопасности, на которой выступят представители правительственных структур и ведущих российских IT-компаний. В центре внимания — регулирование национальных информационных пространств, противодействие кибератакам и развитие международного сотрудничества в этой сфере.

Сессия организована по инициативе партнёров из мусульманских стран Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. С рядом государств уже заключены межправительственные соглашения, и активно развивается сотрудничество с участием российских разработчиков.

Также напомним, что центральной темой пленарного заседания по предложению Раиса Татарстана Рустама Минниханова станет вопрос: «Криптовалюта как альтернатива традиционной финансовой системе» в отношениях с исламским миром.

В этом году участие в форуме подтвердили гости из 74 стран и 51 региона России. Основная программа пройдет с 14 по 16 мая, после чего гостей ожидают международная торговая ярмарка и экскурсии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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