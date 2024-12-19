На капремонт МКДЦ выделят более 500 млн рублей
Даниил Мурзов
В Казани готовится к масштабной реконструкции Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ), что обернется инвестицией свыше полумиллиарда рублей.
Заказчиком этого амбициозного проекта выступает компания «Главстрой РТ», а финансирование поступит из республиканского бюджета.
Ремонт охватит все ключевые блоки центра — А, Б, В, Г, И и К, что позволит не только обновить существующие помещения, но и значительно улучшить качество медицинских услуг. В частности, в блоке Д планируется установить новые лифты и благоустроить окружающую территорию, что сделает посещение центра более комфортным для пациентов.
Этот проект обещает стать одним из самых значительных шагов вперед в области здравоохранения Татарстана, поднимая стандарты медицинской помощи на совершенно новый уровень, сообщает Казанские ведомости.
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