Новости Казани
· Полина Модестова

На "КАМАЗе" системы безопасности на высоком уровне: Галиакберов рассказал о помощи военным и безопасности

Галиакберов рассказал о помощи "КАМАЗа" военным и обеспечении безопасности на предприятии
Подписаться в Telegram

Заместитель генерального директора по безопасности ПАО "КАМАЗ" Сирень Галиаберов рассказал, как на предприятии осуществляются работы по обеспечению безопасности. Поводом для разговора об этом стал юбилей блока безопасности предприятия, ему исполнилось 30 лет.

Сирень Галиакберов отметил, что всегда считал и продолжает считать, что на "КАМАЗе" системы безопасности выстроена на действительно высоком уровне. Блок безопасности решает три задачи: выявление, предупреждение и пресечение противоправных действий.

Он отметил, что, в целом, на предприятии работают над тем, чтобы работники завода сохраняли спокойствие и уверенность, создавая для этого условия стабильного работы.

Заместитель гендиректора по безопасности также напомнил, что с началом СВО их блок занимается также и вопросом мобилизации. На предприятии каждого бойца перед отправкой в зону СВО обеспечили комплектом из 44 предметов, летним и зимним обмундированием, бронежилетами и касками на 170 тысяч рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Первыми узнали коллеги: на стройке школы в Челнах был обнаружен труп

Новости Казани

день назад

Потепления ждать не приходится: в Татарстане до конца июня будет держать холодная погода

травля тараканов москва уничтожение тараканов в москве

Новости Казани

день назад

Нужно не только мнение людей, но и экспертов: специалисты отметили потерю идентичности Казани из-за елей

Интересное в Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами

ремонт блока питания компьютера в Нижнем Новгороде

Новости Казани

2 часа назад

"Таких в России больше нет!": в Казани хотят сохранить знаменитые Шуховские башни и перенести их в парк

Новости Казани

день назад

Почтили память погибших: в Казани прошло траурное шествие ко Дню памяти

Новости Казани

3 часа назад

Направят 12 миллионов: в Казани пройдет общегородской выпускной

Новости Казани

день назад

"Лыжи будут выдавать в другом месте": в Казани ищет новую точку для базы "Дубравная"
Новости Казани
58 минут назад

Отключать могут по несколько раз: опубликован список адресов Казани, которые лишатся горячей воды в июле

Отключать могут по несколько раз: опубликован список адресов Казани, которые лишатся горячей воды в июле

Новости Казани

3 часа назад

Получит на реализацию 104 миллиона: в Татарстане появятся умные спортивные площадки с интернетом

Новости Казани

4 часа назад

Приняли окончание решение: в Челнах утвердили название новой улицы и нескольких остановок

Новости Казани

16 часов назад

За основу взяли несколько рассказов: в Казани ТЮЗ завершит сезон премьерой

Новости Казани

17 часов назад

Объединяет единомышленников: в Казани началась регистрация на "Ночной велофест"
Новости Казани
час назад

На "КАМАЗе" системы безопасности на высоком уровне: Галиакберов рассказал о помощи военным и безопасности

Новости Казани

18 часов назад

Получат бесплатную консультацию: в Казани юристы ответят на вопросы местных жителей

Новости Казани

19 часов назад

Будет работать горячая линия: в Татарстане можно будет задать вопросы о призыве на военную службу

Новости Казани

19 часов назад

"Превысило среднемноголетний уровень": в Татарстане укусов клещей стало больше обычного
Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани