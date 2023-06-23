На "КАМАЗе" системы безопасности на высоком уровне: Галиакберов рассказал о помощи военным и безопасности

Галиакберов рассказал о помощи "КАМАЗа" военным и обеспечении безопасности на предприятии

Заместитель генерального директора по безопасности ПАО "КАМАЗ" Сирень Галиаберов рассказал, как на предприятии осуществляются работы по обеспечению безопасности. Поводом для разговора об этом стал юбилей блока безопасности предприятия, ему исполнилось 30 лет.

Сирень Галиакберов отметил, что всегда считал и продолжает считать, что на "КАМАЗе" системы безопасности выстроена на действительно высоком уровне. Блок безопасности решает три задачи: выявление, предупреждение и пресечение противоправных действий.

Он отметил, что, в целом, на предприятии работают над тем, чтобы работники завода сохраняли спокойствие и уверенность, создавая для этого условия стабильного работы.

Заместитель гендиректора по безопасности также напомнил, что с началом СВО их блок занимается также и вопросом мобилизации. На предприятии каждого бойца перед отправкой в зону СВО обеспечили комплектом из 44 предметов, летним и зимним обмундированием, бронежилетами и касками на 170 тысяч рублей.