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На Кабане в Казани спасли чомгу

Свидетели происшествия обратились к жителям Каз...

Википедия/JJ Harrison

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На озере Кабан в Казани местные жители оказали помощь чомге, которая застряла в упаковочном полиэтилене. Птица настолько сильно запуталась, что без вмешательства человека выбраться из ловушки не смогла. Об этом сообщил экоактивист Тимур Ескараев изданию «Татар-информ».

Казанский биолог Антон Бортяков, побывавший на месте, отметил, что проблема мусора в водоёмах остаётся серьёзной. Он пояснил, что подобные ситуации нередко заканчиваются гибелью диких животных, которые попадают в пластиковые ловушки. Видео.

Выяснилось, что чомга в этот момент высиживала потомство — в гнезде находилось шесть яиц. Пока неравнодушные горожане освобождали её от полиэтилена, брошенного кем-то в воду, заботу о кладке временно взял на себя самец, сообщили очевидцы.

Свидетели происшествия обратились к жителям Казани с просьбой проявлять ответственность и не загрязнять водоёмы бытовым мусором.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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