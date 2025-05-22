На Кабане в Казани спасли чомгу

На озере Кабан в Казани местные жители оказали помощь чомге, которая застряла в упаковочном полиэтилене. Птица настолько сильно запуталась, что без вмешательства человека выбраться из ловушки не смогла. Об этом сообщил экоактивист Тимур Ескараев изданию «Татар-информ».

Казанский биолог Антон Бортяков, побывавший на месте, отметил, что проблема мусора в водоёмах остаётся серьёзной. Он пояснил, что подобные ситуации нередко заканчиваются гибелью диких животных, которые попадают в пластиковые ловушки. Видео.

Выяснилось, что чомга в этот момент высиживала потомство — в гнезде находилось шесть яиц. Пока неравнодушные горожане освобождали её от полиэтилена, брошенного кем-то в воду, заботу о кладке временно взял на себя самец, сообщили очевидцы.

Свидетели происшествия обратились к жителям Казани с просьбой проявлять ответственность и не загрязнять водоёмы бытовым мусором.