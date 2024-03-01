На «Играх будущего» в Казани прошла первая фиджитал-свадьба

На международном турнире «Игры будущего», который проходит в Казани, прошла первая фиджитал-свадьба. В брачные узы вступили Егор и Елена Ореховы.

Церемония бракосочетания прошла в «Городе будущего», который находится в МВЦ «Казань Экспо». Мероприятие было признано «фиджитал», так как они нашли друг друга в интернете, а в реализации церемонии участвовал искусственный интеллект, который выбрал молодоженов из ряда желающих, кто также хотел сыграть свадьбу в первый весенний день.

По словам Елены и Егора, о таком можно лишь мечтать, но главное, будет то, что показать внукам.

Напомним, что фиджитал — это интегрированные коммуникации на стыке физического и цифрового пространств.

Ранее, стало известно, что пока идет СВО, чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет.