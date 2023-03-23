На хорошие дела: "Мисс Казань-2023" потратила выигранные призовые деньги на спецоперацию и детский хоспис
Фото: открытые источники
Красавица Екатерина Морозова, ставшая самой красивой девушкой республики, победив в конкурсе красоты "Мисс Казань-2023", потратилась выигранные призовые на хорошие дела. Об этом пишет КП-Казань.
Часть денег девушка выделила на покупку лекарств для бойцов в зоне военной спецоперации на Украине, на вторую часть купила специальное питание для больных детей из хосписа Фонда им. А. Вавиловой.
"Решение потратить призовые деньги с конкурса красоты на благое дело появилось само собой", — рассказывает сейчас Екатерина.
Девушке 21 год, она - студентка медуниверситета в Казани, волонтер. Вместе с другими добровольцами помогает бойцам и жителям подшефного РТ Лисичанска.