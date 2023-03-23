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На хорошие дела: "Мисс Казань-2023" потратила выигранные призовые деньги на спецоперацию и детский хоспис

"Мисс Казань-2023" потратила выигранные призовые деньги на СВО и детский хоспис
На хорошие дела: "Мисс Казань-2023" потратила выигранные призовые деньги на спецоперацию и детский хоспис

Фото: открытые источники

Красавица Екатерина Морозова, ставшая самой красивой девушкой республики, победив в конкурсе красоты "Мисс Казань-2023", потратилась выигранные призовые на хорошие дела. Об этом пишет КП-Казань.

Часть денег девушка выделила на покупку лекарств для бойцов в зоне военной спецоперации на Украине, на вторую часть купила специальное питание для больных детей из хосписа Фонда им. А. Вавиловой.

"Решение потратить призовые деньги с конкурса красоты на благое дело появилось само собой", — рассказывает сейчас Екатерина.

Девушке 21 год, она - студентка медуниверситета в Казани, волонтер. Вместе с другими добровольцами помогает бойцам и жителям подшефного РТ Лисичанска.

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