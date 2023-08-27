Новости Казани
· Михаил Ляпунов

На гастрофестиваль в Казани пришло рекордно малое количество жителей

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В Казани прошел гастрофестиваль на Лебяжьем. В его экспозиции приняли участие 12 фермерских хозяйств и 35 фудтраков. Правда, похвалиться большим количеством посетителей у организаторов не получилось.

Планировалось, что фестиваль посетит около 30 тысяч гостей, но на него пришли только 8 тысяч.

Вероятной причиной можно назвать как удаленное расположение от центра города, так и непредсказуемую уже осеннюю погоду.

На фестивале были представлены разные кухни мира — от привычной татарской до мексиканской.

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