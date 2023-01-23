Новости Казани
· Служба новостей

На фуд-корте в Казани умерла девочка, стоявшая на учете в ПДН

На фуд-корте в Казани умерла девочка, стоявшая на учете в ПДН

Фото: Казанский репортер

На фуд-корте в ТЦ "Тандем" в Казани от, предположительно, остановки сердца умерла школьница. По данным "Казанского репортера", смерть могла наступить от вдыхания газа или дезодоранта.

Школьница 2008 года рождения пришла в ТЦ в компании друзей. Внезапно ей стало плохо. Оказать первую помощь ребенку пытались очевидцы, но это не помогло. Следов насильственной смерти на теле девочки эксперты не обнаружили.
Вскрытие провели 22 января, установить точную причину смерти пока не удалось.

По данным источника издания, девочка воспитывалась в неполной семье, ее мать умерла в 2016 году. Школьницу воспитывал отец, девочка состояла на учете в ПДН.

По факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Расследование продолжается.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Погиб через сутки после дня рождения: в Татарстане простились с 29-летним мобилизованным офицером Динаром Кадыровым

Новости Казани

день назад

"Засудить президента": в Казани Вахитовский суд принял иск от депутата на Минниханова

Новости России

4 часа назад

"Надо поменять мужиков на передовой": военкор Сладков заявил, что он уверен в проведении второй волны мобилизации в России

Новости России

15 часов назад

«Магазинов больше не будет»: «Леруа Мерлен» и «Ашан» приняли новое решение для всех россиян

Интересное

3 дня назад

Опрос показал, какие девушки на самом деле привлекают казанских мужчин

Профи - репетитор по журналистике для подготовки к 4 курсу

Новости Казани

2 часа назад

Из бедной семьи - пожалуйте в зону: в школах Татарстана МВД и Минобраз начали делить детей на касты

Новости России

4 часа назад

"Хотели изящную молниеносную спецоперацию": Арестович вспомнил, как начиналась спецоперация, и где именно Россия тогда просчиталась

Новости Казани

3 часа назад

Сегодня Татарстан простится с танкистом Командовым, погибшим в боях в зоне СВО на Украине
Происшествия
день назад

Пытались оказать первую помощь, но безуспешно: В ТЦ Казани у 15-летней девочки остановилось сердце

Пытались оказать первую помощь, но безуспешно: В ТЦ Казани у 15-летней девочки остановилось сердце

Новости России

11 минут назад

Все делают вид, что ничего не случилось: на два жилых дома и автомобиль упали НЛО

Новости Казани

21 минуту назад

Не выдержала обиды: в Казани покончила с собой пенсионерка, обманутая мошенниками

Новости мира

2 часа назад

Гениальный математик Сидик Афган спрогнозировал конец США и рассчитал исход СВО для России на Украине

Новости мира

4 часа назад

Associated Press: ядерные ракетчики в США массово заболели агрессивной формой рака - лимфомой
На фуд-корте в Казани умерла девочка, стоявшая на учете в ПДН

Новости России

10 часов назад

Можно смело брать – они настоящие и недорогие: Роскачество назвало лучшие сосиски и сардельки

Автоновости Казани и Мира

21 час назад

Если найдут это под капотом с 22 января – лишат прав: ГИБДД проведет новую проверку водителей

Новости России

день назад

Воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве на высоте около 2 тысяч метров