На фуд-корте в Казани умерла девочка, стоявшая на учете в ПДН

На фуд-корте в ТЦ "Тандем" в Казани от, предположительно, остановки сердца умерла школьница. По данным "Казанского репортера", смерть могла наступить от вдыхания газа или дезодоранта.

Школьница 2008 года рождения пришла в ТЦ в компании друзей. Внезапно ей стало плохо. Оказать первую помощь ребенку пытались очевидцы, но это не помогло. Следов насильственной смерти на теле девочки эксперты не обнаружили.

Вскрытие провели 22 января, установить точную причину смерти пока не удалось.

По данным источника издания, девочка воспитывалась в неполной семье, ее мать умерла в 2016 году. Школьницу воспитывал отец, девочка состояла на учете в ПДН.

По факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Расследование продолжается.