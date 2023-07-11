На берегу лежали вещи: в Казани нашли тело мужчины в озере

На озере в Казани 11 июля водолазы нашли тело пропавшего накануне мужчины

На озере в парке Победы в Казани 11 июля в 12:25 водолазы дежурной смены спасателей ЗПСО-2 достали с глубины в шесть метров тело мужчины. Его поиски проводились со вчерашнего дня, после того, как на берегу очевидцы обнаружили бесхозные вещи.

Напомним, что место для купание здесь не оборудовано, а также установлены запрещающие аншлаги.

Вероятно, у мужчины возникли судороги или легочный спазм из-за разницы температуры воды и воздуха. Помимо этого отмечается, что в данном месте на дне могли находиться посторонние предметы, которые могли травмировать мужчину. Причину смерти будут устанавливать эксперты.