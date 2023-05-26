В Татарстане на АЗС продолжается еженедельный рост цен на топливо

На заправках Татарстана хороших новостей для автомобилистов нет. Продолжается рост цен на топливо. Если с начала года цены на бензин и ДТ были относительно стабильны, то в последний месяц еженедельно меняются ценники. За последнюю неделю подрос в цене бензин премиум-марок, сейчас его стоимость превышает 61 рубль за литр, пишет "БО".

Как отмечают в Татарстанстате, с 15 по 22 мая АИ-98 поднялся на 19 копеек за литр, АИ-92 подорожал на 4 копейки и теперь стоит 46,04 рубля за литр, ДТ дорожает уже вторую неделю и теперь цена "дизеля" в среднем составляет 54, 67 рубля за литр.

А вот на АИ-95 цена не поменялась, по-прежнему данный вид топлива стоит 49,68 копеек за литр.