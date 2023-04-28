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На анализ транспортной ситуации в Казанской агломерации будут потрачены 10 миллионов рублей

На анализ транспортной ситуации в Казанской агломерации будут потрачены 10 млн. рублей
На анализ транспортной ситуации в Казанской агломерации будут потрачены 10 миллионов рублей

Фото: открытые источники

В Казанской агломерации оценят с аналитической позиции транспортные и пассажирские потоки, и на эти цели будет выделено 10 миллионов рублей, говорится в соответствующем тендере на портале государственных закупок.

Заказчиком работ выступает Институт пространственного развития РТ. Среди того, что требуется выяснить, - исследование транспортных потоков, установка часов пик на транспорте.

Выполнить работы надо за 4 месяца.

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