На анализ транспортной ситуации в Казанской агломерации будут потрачены 10 млн. рублей

В Казанской агломерации оценят с аналитической позиции транспортные и пассажирские потоки, и на эти цели будет выделено 10 миллионов рублей, говорится в соответствующем тендере на портале государственных закупок.

Заказчиком работ выступает Институт пространственного развития РТ. Среди того, что требуется выяснить, - исследование транспортных потоков, установка часов пик на транспорте.

Выполнить работы надо за 4 месяца.