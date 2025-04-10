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На 3 этап благоустройства Голубых озер потратят 121,5 млн рублей

Тендер был опубликован 8 апреля

Яндекс.Карты/Чекалина Наталья

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Татарстан направит значительные средства на улучшение территории одного из самых популярных природных уголков — Голубых озер. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Тендер был опубликован 8 апреля. Заказчиком проекта выступает ГБУ «Главстрой РТ». Согласно документам, в заказнике планируется провести масштабное благоустройство: озеленение, установка малых архитектурных форм, возведение временных построек, организация наружного освещения, видеонаблюдения и водоснабжения.

Стоимость третьего этапа работ составит 121,5 миллиона рублей. Эти средства пойдут на оплату труда рабочих, материалы, строительную технику и другие необходимые расходы.

В этом же тендере упоминается и благоустройство Иннополиса. Согласно смете, в IT-городе планируется обновить освещение, озеленить территорию, заменить старые фонари, уложить брусчатку, обустроить тротуары, установить новые поручни и бордюры. Общая сумма работ составит 28,5 миллиона рублей, пишет 116.ру.

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