На 2 кладбищах в Казани хотят запретить хоронить людей

В Казани планируется закрытие кладбищ «Окольное» и «Бишбалта», что приведет к запрету на новые захоронения. Соответствующий проект постановления исполкома в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе указывается, что принятое решение направлено на защиту моральных и этических интересов жителей, а также на минимизацию психоэмоционального дискомфорта, вызванного расположением кладбищ рядом с жилыми зонами.

Кладбище «Бишбалта», находящееся на улице Брюсова в Кировском районе, является историческим мусульманским кладбищем, основанным еще в 1848 году. В настоящее время оно заброшено, а значительная часть территории затоплена после создания Куйбышевского водохранилища.

Кладбище «Окольное», ранее известное как «Пороховое», расположено в густонаселенном районе и использовалось до 1960-х годов. Здесь похоронены военнослужащие и граждане, умершие в эвакуационных госпиталях во время Великой Отечественной войны. В 2021 году Марат Ишкин, начальник управления ритуальных услуг Казани, сообщил, что захоронения на этом кладбище больше не проводятся, пишет KazanFirst.