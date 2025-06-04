На 2 кладбищах в Казани хотят запретить хоронить людей
Екатерина Елисеева
В Казани планируется закрытие кладбищ «Окольное» и «Бишбалта», что приведет к запрету на новые захоронения. Соответствующий проект постановления исполкома в данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.
В документе указывается, что принятое решение направлено на защиту моральных и этических интересов жителей, а также на минимизацию психоэмоционального дискомфорта, вызванного расположением кладбищ рядом с жилыми зонами.
Кладбище «Бишбалта», находящееся на улице Брюсова в Кировском районе, является историческим мусульманским кладбищем, основанным еще в 1848 году. В настоящее время оно заброшено, а значительная часть территории затоплена после создания Куйбышевского водохранилища.
Кладбище «Окольное», ранее известное как «Пороховое», расположено в густонаселенном районе и использовалось до 1960-х годов. Здесь похоронены военнослужащие и граждане, умершие в эвакуационных госпиталях во время Великой Отечественной войны. В 2021 году Марат Ишкин, начальник управления ритуальных услуг Казани, сообщил, что захоронения на этом кладбище больше не проводятся, пишет KazanFirst.
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