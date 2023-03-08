«Мы скоро вернемся»: Бойцы батальона «Алга» поблагодарили жителей Елабуги за гуманитарную помощь

Российские военнослужащие записали видеообращение с благодарностью жителям Елабуги

Российские военнослужащие батальона «Алга» поблагодарили жителей Елабуги за гуманитарную помощь. Видео с обращением к жителям города опубликовано в телеграм-канале батальона. По словам военнослужащих, все отправленное доходит до них вовремя и в срок.

«Нам все приходит, все доходит, спасибо вам большое. Ваша поддержка и помощь нам очень нужны. Победа будет за нами, мы скоро вернемся», – рассказал один из бойцов.

Отметим, что жители Елабуги и района отправили 70 тонн гуманитарной помощи добровольцам и мобилизованнным,находящимся в зоне СВО.