Депутат Госсовета Татарстана Хадеев заявил, что власти должны сделать продукты доступнее: "Мы не должны обманывать себя, говоря, что у нас в магазинах все есть!"

Продукты в магазинах должны стать доступнее для людей, а производители, особенно сельхозпроизводители, должны иметь четкое понимание и уверенность - они должны знать, по какой цене продавать продукты в предстоящие 2-3 года. Об этом заявил накануне депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев.

Народный избранник отметил, что сейчас на молочном рынке цены упали на 30%, некоторые производители уже начали отдавать свои продукты по себестоимости. И молочники могут оказаться на грани разорения.

"Каким образом нам сохранить наши личные подсобные хозяйства, которые мы вели по 10-15 лет, а сегодня у них молоко стоит по 18 рублей", — заявил он.

Однако на прилавках магазинов молоко подорожало. По словам Хадеева, власти и надзорные ведомства должны обратить на это самое пристальное внимание.