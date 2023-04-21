Новости Казани
· Служба новостей

"Мы не должны обманывать себя, говоря, что у нас в магазинах все есть!": татарстанский депутат призвал власти сделать продукты доступнее для людей

Депутат Госсовета Татарстана Хадеев заявил, что власти должны сделать продукты доступнее: "Мы не должны обманывать себя, говоря, что у нас в магазинах все есть!"
"Мы не должны обманывать себя, говоря, что у нас в магазинах все есть!": татарстанский депутат призвал власти сделать продукты доступнее для людей

Фото: открытые источники

Продукты в магазинах должны стать доступнее для людей, а производители, особенно сельхозпроизводители, должны иметь четкое понимание и уверенность - они должны знать, по какой цене продавать продукты в предстоящие 2-3 года. Об этом заявил накануне депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев.

Народный избранник отметил, что сейчас на молочном рынке цены упали на 30%, некоторые производители уже начали отдавать свои продукты по себестоимости. И молочники могут оказаться на грани разорения.

"Каким образом нам сохранить наши личные подсобные хозяйства, которые мы вели по 10-15 лет, а сегодня у них молоко стоит по 18 рублей", — заявил он.

Однако на прилавках магазинов молоко подорожало. По словам Хадеева, власти и надзорные ведомства должны обратить на это самое пристальное внимание.

"Мы не должны обманывать себя, говоря, что в магазинах все есть. В магазинах товары должны быть доступны для людей. Правительству нужно обратить на это внимание", — сказал он.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

«Одна пыль и красители»: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

Новости России

день назад

Официально: после закона о повестках в Кремле наконец четко объяснили, будет ли в РФ вторая волна мобилизации

мелкая сетка на вентиляцию что выбрать

Новости Казани

день назад

Передается даже по вентиляции: инфекционист из Казани рассказал, чем опасна корь и грядет ли в России новая пандемия

Редакция помогает

3 дня назад

«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной

коррекция губ филлером цена в Москве

Новости России

день назад

«Идеальный вариант объявить об окончании СВО»: глава ЧВК «Вагнер» прокомментировал, когда может закончиться спецоперация

Новости России

день назад

Останутся без каникул? Школьникам приготовили неприятный сюрприз

Новости Казани

час назад

Нашли мертвым в звукозаписывающей студии: татарский певец Динар Рахматуллин умер в 33 года

Новости России

8 часов назад

Указ подписан: россиян ждут 18 выходных в мае
Новости Казани
час назад

Нашли мертвым в звукозаписывающей студии: татарский певец Динар Рахматуллин умер в 33 года

Нашли мертвым в звукозаписывающей студии: татарский певец Динар Рахматуллин умер в 33 года

Новости мира

26 минут назад

"Ничего. От слова "совсем"": страны G7 хотят запретить экспорт в Россию почти что всех товаров

Новости мира

36 минут назад

"Бедолага!": основатель Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России

Новости России

6 часов назад

В мае будет 2 пенсии: одна больше другой

Новости России

7 часов назад

Получат по 10 000 рублей: новая выплата придет пенсионерам до 1 мая
"Мы не должны обманывать себя, говоря, что у нас в магазинах все есть!": татарстанский депутат призвал власти сделать продукты доступнее для людей
Новости Казани
час назад

"Мы не должны обманывать себя, говоря, что у нас в магазинах все есть!": татарстанский депутат призвал власти сделать продукты доступнее для людей

Новости России

8 часов назад

Указ подписан: россиян ждут 18 выходных в мае

Новости России

9 часов назад

«Юридической силы иметь не будут»: депутат Картаполов объяснил рассылку электронных повесток в весенний призыв

Новости России

10 часов назад

Теперь приходит на «Госуслуги»: в России начали рассылать электронные повестки
Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться
Редакция помогает
4 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться