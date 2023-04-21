Депутат Госсовета Татарстана Хадеев заявил, что власти должны сделать продукты доступнее: "Мы не должны обманывать себя, говоря, что у нас в магазинах все есть!"

"Мы не должны обманывать себя, говоря, что у нас в магазинах все есть!": татарстанский депутат призвал власти сделать продукты доступнее для людей
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Продукты в магазинах должны стать доступнее для людей, а производители, особенно сельхозпроизводители, должны иметь четкое понимание и уверенность - они должны знать, по какой цене продавать продукты в предстоящие 2-3 года. Об этом заявил накануне депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев.
Народный избранник отметил, что сейчас на молочном рынке цены упали на 30%, некоторые производители уже начали отдавать свои продукты по себестоимости. И молочники могут оказаться на грани разорения.
"Каким образом нам сохранить наши личные подсобные хозяйства, которые мы вели по 10-15 лет, а сегодня у них молоко стоит по 18 рублей", — заявил он.
Однако на прилавках магазинов молоко подорожало. По словам Хадеева, власти и надзорные ведомства должны обратить на это самое пристальное внимание.
"Мы не должны обманывать себя, говоря, что в магазинах все есть. В магазинах товары должны быть доступны для людей. Правительству нужно обратить на это внимание", — сказал он.