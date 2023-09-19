«Мы, люд простой, надоели, что ли?»: в Казани у здания Госсовета появился забор

Здание Госсовета в центре Казани оградили от пешеходов низкими заборами

Парковка, расположенная у здания Госсовета Татарстана в центре Казани, была ограждена от пешеходов. Забор появился сразу в двух местах со стороны сквера.

Как отмечает 116.RU, забор странный, так как он низкий и его можно перешагнуть, но на маленькие ворота все равно повесили замок. При этом напомним, что ранее простые граждане и так не могли попасть на парковку, так как для автомобилей действует пропускной режим и стоит шлагбаум.

Очевидцев, приславший в редакцию фотографии забора, негодует из-за его появления. Местный житель отметил, что каждый вечер гуляет в этом районе: входил от НКЦ, проходил через сквер, а после на пешеходный переход, откуда по диагонали через парковку Госсовета и выходил к зданию Верховного суда. Теперь же был поставлен забор.

«Мы, люд простой, надоели, что ли? Поставили, чтобы челядь не мешала?» - задается местный житель вопросами.

Официальный комментариев по поводу забора пока что не поступало.