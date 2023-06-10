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Муж и жена в Татарстане побили девочек-подростков - их ищет полиция

Муж и жена в Татарстане побили девочек-подростков - их разыскивает полиция
Муж и жена в Татарстане побили девочек-подростков - их ищет полиция

Фото: открытые источники

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Правоохранители в Татарстане начали проводить проверку после того, как в социальных сетях посмотрели видеоролик, на котором челнинская семейная пара избила девочек подросткового возраста, сидевших на скамейке у подъезда, проинформировали в МВД РТ, пишет "АиФ".

Действия мужа и жены попали на видеокамеру домофона. Все случилось в поселке ЗЯБ.

Супруги начали оскорблять девочек и наносить им удары. При этом особой жестокостью отличилась женщина, таскавшая одну из девочек за волосы. Подростки спрашивали "Что мы вам сделали?" и пытались закрыться от ударов.

Сейчас стражам порядка предстоит выяснить личности героев ролика, чтобы найти их и задать тот же вопрос - "За что?".

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