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"Мухи отдельно, котлеты - отдельно": депутаты Госдумы от Татарстана предложили внести изменения в закон об отходах

Депутаты Госдумы РФ от Татарстана предложили внести изменения в закон об отходах
"Мухи отдельно, котлеты - отдельно": депутаты Госдумы от Татарстана предложили внести изменения в закон об отходах

Фото: открытые источники

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Депутаты Госдумы РФ от Татарстана Марат Нуриев и Айрат Фаррахов вместе с главой Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным внесли проект закона, который должен скорректировать существующий ныне ФЗ "Об отходах производства и потребления".

В пояснительной записке говорится, что около 80% содержимого несанкционированных свалок - это стрительные и ремонтные отходы, которые сегодня никак по сути не регулируются.
Депутаты предложили ввести в закон понятие "отходы ремонта и строительства", пишет "БО".

Также предлагается решить проблему с судами: сейчас регионы устаналивают нормативы накопления ТКО, при этом часто судятся, и суды отменяют нормативы. В итоге предприятия в период коррекции нормативов может не оплачивать услугу.

"Законопроектом предлагается закрепить за правительством Российской Федерации полномочие по утверждению временных (заменяющих) нормативов, которые регионы смогут применять в судебный период. Сегодня региональный оператор аккумулирует средства потребителей и отвечает за комплексное предоставление услуг по обращению с ТКО. При этом законодательство не обязывает его создавать инфраструктуру", — говорится в пояснительной записке.

Также предлагается официально в законе запрепить порядок передачи дел регоператорам. А у населения предлагается брать и такие отходы, как листва, ветки, древесные остатки - жечь их нельзя, а к ТКО сейчас они не относятся.

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