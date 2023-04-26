Метрополитен в Казани усовершенствует досмотровое оборудование

В 2023 году метрополитен в Казани заменит старое досмотровое оборудование на новое и современное, информирует МУП "Метроэлектротранс".

В компании уверены, что новое оборудование повысит эффективность обнаружения запрещенных к перевозу веществ и предметов. Сейчас, во время постоянно действующих и нарастающих угроз, считают в компании, это - важнейшая задача.

Уточняется, что на смену одноракурсным рентгенотелевизионным установкам досмотра багажа придут двухракурсные установки. А старые стационарные рамки металлодетекторов будут заменены на современные рамки с большим диапазоном регулировок.

Работников метро оснастят уже закупленными персональными аудио- и видеорегистраторами.