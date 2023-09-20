Новости Казани
· Полина Модестова

Можно задать интересующие вопросы: пожилые казанцы пройдут бесплатную медицинскую диагностику

Пожилые жители Казани смогут пройти бесплатную медицинскую диагностику
Можно задать интересующие вопросы: пожилые казанцы пройдут бесплатную медицинскую диагностику

pixabay

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Благотворительный фонд «Благие Дела» завтра, 21 сентября, будет проводить мероприятие «Путь к долголетию». Гости мероприятия смогут пройти бесплатную диагностику, а также задать все вопросы, которые волнуют их, врачам-специалистам.

Главным спикером будет руководитель Республиканского центра когнитивных расстройств на базе Межрегионального клинического диагностического центра Юлия Житкова. Помимо того, присутствующие смогут посмотреть организованный концерт звезд татарской эстрады. «Путь к долголетию» проведут на территории комплекса по адресу Туфана Миннуллина, 14/56.

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