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Можно с попутчиком: казанцы рассказали, как они экономят на такси по городу

Жители Казани раскрыли способы сэкономить на поездках в такси
Можно с попутчиком: казанцы рассказали, как они экономят на такси по городу

Илона Боянова

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Жители столицы Татарстана ранее жаловались на рост цен на такси - в социальных сетях стали появляться публикации о завышенных тарифах. Помимо того, казанцы поделились и тем, что они делают, чтобы экономить. Как сообщает kazanfirst.ru, помимо агрегаторов, которые монополизировали рынок, жители столицы республики используют заказ такси через оператора.

Казанцы также не пренебрегают сервисом, который позволяет сравнивать цены и смотреть независимых водителей, которые не были зарегистрированы в службах такси.

Еще один способ сэкономить - поездка с попутчиком. Не так давно этот тариф появился в известных агрегаторах такси. Помимо того, казанцы используют скидки и промо-коды.

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