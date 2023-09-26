Можно с попутчиком: казанцы рассказали, как они экономят на такси по городу

Жители Казани раскрыли способы сэкономить на поездках в такси

Жители столицы Татарстана ранее жаловались на рост цен на такси - в социальных сетях стали появляться публикации о завышенных тарифах. Помимо того, казанцы поделились и тем, что они делают, чтобы экономить. Как сообщает kazanfirst.ru, помимо агрегаторов, которые монополизировали рынок, жители столицы республики используют заказ такси через оператора.

Казанцы также не пренебрегают сервисом, который позволяет сравнивать цены и смотреть независимых водителей, которые не были зарегистрированы в службах такси.

Еще один способ сэкономить - поездка с попутчиком. Не так давно этот тариф появился в известных агрегаторах такси. Помимо того, казанцы используют скидки и промо-коды.