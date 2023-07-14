Можно рассчитывать на 100 тысяч: жителям Казани предлагают достойную зарплату на пороховом заводе

Жители Казани предлагают работать на пороховом заводе за 100 тысяч рублей

В Казани пороховым заводом был расширен список вакантных должностей с достаточно высокой заработной платой. Жители могут устроиться на вакансии, где они будут получать от 50 до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

Завод на данный момент находится в поисках большого количества специалистов - от аппаратчиков до сборщиков специзделий. Предприятию нужны как рабочие на производстве, так и и инженерно-технические работники.

Новички могут пройти обучение, предусмотрен сменный график. Помимо этого, предусмотрена компенсация за съемное жилье. Сотрудники, которые работают с вредными условиями труда, могут рассчитывать на получение дополнительного двухнедельного отпуска, на льготный стаж для выхода на пенсию, а также на компенсацию затрат на питание.