Новости Казани
· Полина Модестова

Можно обрести друга: акция «Лапа дружбы» пройдет в Казани в выходные

Заключительная благотворительная акция «Лапа дружбы» пройдет в Казани 10 сентября
Можно обрести друга: акция «Лапа дружбы» пройдет в Казани в выходные

Арина Жигульская

Подписаться в Telegram

Заключительная благотворительная акция «Лапа дружбы» пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу 10 сентября. Жители Казани смогут забрать собак, которые им понравились, из приютов. С некоторыми животными можно познакомиться уже сейчас.

Во время акции на мероприятии будет присутствовать ветеринар, у которого можно будет проконсультироваться. Специалисты также проведут лекции и мастер-классы. Все желающие смогут приобрести товары и лакомства для питомцев на благотворительной ярмарке.

Партнеры акции подготовили стартовые наборы для новых владельцев собак, которые заберут домой питомца.

Всего в этот день пройдут три лекции:

  • «10 шагов здоровья: профилактика заболеваний собак с рождения до счастливой старости» - в 14:00;
  • «О чем говорят собаки» - в 15:00;
  • «10 шагов к комфортной и долгой жизни с собакой» - в 16:00.

Будет также работать «стол добра». Все желающие смогут пожертвовать пеленки, корм, миски и наполнители для приюта.

Следующая новость ↓
-----

Популярное

Новости Казани

7 часов назад

Позже вернется тепло: стало известно, когда в Татарстане резко похолодает и начнутся дожди

Интересное в Казани

день назад

“Хочу жить за городом”: что необходимо знать каждому, кто решится переехать в пригород Казани

вызов службы от тараканов

Новости Казани

11 часов назад

Нет никакой инфраструктуры: в Казани благоустроят территорию вдоль Кировской дамбы

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

ремонт сидений в самаре в Самаре

Новости Казани

5 часов назад

Даже помахал хоботом посетителям: в зооботсаду Казани появился слон

Новости Татарстана

4 часа назад

Один человек в коме: в Нижнекамске произошла массовая драка из-за девушки

Новости Татарстана

6 часов назад

Месяц обойдется в три с лишним тысячи: в Татарстане утверждена плата родителей за детский сад

Новости Казани

5 часов назад

«У проекта на сегодня нет аналогов»: возле Казанки возведут комплекс «Яр парк»

Новости Казани

день назад

Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани
Новости Казани
6 часов назад

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

Новости Татарстана

2 часа назад

Укусили почти 8 тысяч человек: в Казани показатели по укусам клещей остаются выше среднемноголетнего уровня

Интересное в Казани

день назад

Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет

Важное в РТ

2 часа назад

Клиенты крупного оператора связи cмогут обменять минуты на билеты в музеи Казани и еще шести городов России

Новости Татарстана

2 часа назад

Брак будет аннулирован: в РТ хотят запретить усыновления людям, которые сменили пол
Постановка представлена в четырех категориях: Спектакль ТЮЗа Казани номинировали на национальную премию
Новости Казани
36 минут назад

Постановка представлена в четырех категориях: Спектакль ТЮЗа Казани номинировали на национальную премию

Новости Татарстана

2 часа назад

Угроза устранена: в Татарстане отменили ранее введенный режим ЧС

Важное в РТ

3 часа назад

Как выпускники университета разработали подход в цифровой трансформации: кейс Казанского федерального университета

Важное в РТ

5 часов назад

За первым смартфоном — в билайн! Оператор составил ТОП моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам
Интересное в Казани
6 дней назад

Как учителя готовятся к 1 сентября: рассказ от первого лица