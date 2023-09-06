Можно обрести друга: акция «Лапа дружбы» пройдет в Казани в выходные
Арина Жигульская
Заключительная благотворительная акция «Лапа дружбы» пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу 10 сентября. Жители Казани смогут забрать собак, которые им понравились, из приютов. С некоторыми животными можно познакомиться уже сейчас.
Во время акции на мероприятии будет присутствовать ветеринар, у которого можно будет проконсультироваться. Специалисты также проведут лекции и мастер-классы. Все желающие смогут приобрести товары и лакомства для питомцев на благотворительной ярмарке.
Партнеры акции подготовили стартовые наборы для новых владельцев собак, которые заберут домой питомца.
Всего в этот день пройдут три лекции:
- «10 шагов здоровья: профилактика заболеваний собак с рождения до счастливой старости» - в 14:00;
- «О чем говорят собаки» - в 15:00;
- «10 шагов к комфортной и долгой жизни с собакой» - в 16:00.
Будет также работать «стол добра». Все желающие смогут пожертвовать пеленки, корм, миски и наполнители для приюта.