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Можно и прав лишиться в мгновение ока: до 15 марта ГИБДД Татарстана будет особо внимательна к одной категории водителей

ГИБДД РТ до 15 марта будет ловить нарушителей, вылетающих на встречную полосу
Можно и прав лишиться в мгновение ока: до 15 марта ГИБДД Татарстана будет особо внимательна к одной категории водителей

Фото: открытые источники

В целях профилактики ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, в Татарстане проходит профилактическое мероприятие "Встречная полоса", передает пресс-служба ГИБДД РТ.

Выявлять нарушителей будут с 6 по 15 марта. По данным ведомства, в 2023 году 60 ДТП было связано с выездом на встречную полосу. Автомобилистов просят участников дорожного движения быть внимательными на дорогах.

В республиканской Госавтоинспецкии напомнили, что штраф за обгон с выездом на "встречку", составляет 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

За повторное нарушение водителя лишают водительских прав на год. При нарушении ПДД лицом, имеющим судимость, водителю грозит лишение свободы до трех лет.

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