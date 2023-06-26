Новости Казани
· Полина Модестова

Может привести с приступу: в Челнах люди негативно высказали о чудесах ландшафтного дизайна в городе

Жителей Набережных Челнов напугало сделанное из одежды чучело около многоквартирного дома
Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах жителей сильно дивила, а некоторых и вовсе напугала, композиция на газоне жилого дома.

Как пишут местные жители в социальных сетях, обнаружено было такое чудо ландшафтного дизайна в старой части города, в одном из дворов. Композиция состоит из стула, на котором "сидит" нижняя часть туловища человека в джинсах и белых кроссовках. На место же верхней части "человека" была установлена корзина с цветами.

В комментариях в социальных сетях местные жители негативно высказались об увиденном, так как, по их мнению, композиция может привести и к приступу у человека, если будет увидена ночью. Отмечается, что похожие композиции есть и в других местах Набережных Челнов.

Следующая новость ↓

Популярное

Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани
Гид по скидкам Казани
2 часа назад

Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Разбитый автомобиль и странные сообщения: пропавшего в Татарстане пять дней назад рыбака нашли

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

сэс травить тараканов в квартире

Лонгриды

23 часа назад

Мари Краймбрери, k-pop и даже свой кубок по футболу: как молодежь Казани отметила свой день

Интересное в Казани

2 дня назад

Найди свое моёженое! Казанцы дегустируют топ-20 необычных мороженых, которые стоит попробовать хотя бы раз

сайты копирайтеров с услугами и ценами в Москве

Новости Казани

день назад

Теперь запрещено: всех, у кого есть средства на банковской карте ждет сюрприз с 25 июня

Новости Казани

23 часа назад

Из Казани в Йошкар-Олу запустили дополнительный вагон

Новости Казани

день назад

В РТ на трассе в ДТП пострадали двое детей

Новости Казани

12 минут назад

Может привести с приступу: в Челнах люди негативно высказали о чудесах ландшафтного дизайна в городе

Новости Казани

день назад

Организатор движения «Za Победу! Казань» Коцарь заявила, что всем нужно срочно успокоиться
Новости Казани
час назад

Вносит свои коррективы: в пяти районах Татарстана обнаружили почвенную засуху

Вносит свои коррективы: в пяти районах Татарстана обнаружили почвенную засуху

Новости Казани

2 часа назад

Будет принята новая программа: в Татарстане занимаются развитие рынка газомоторного топлива

Гид по скидкам Казани

час назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Казани

2 часа назад

Получит 104 миллиона: в Татарстане создадут умные спортплощадки

Новости Казани

2 часа назад

Вспыхнул телевизор: в Казани в пожаре едва не погибли женщина с малышом
Посетили почти 200 тысяч человек: стало известно, как прошел Сабантуй в Казани
Новости Казани
17 минут назад

Посетили почти 200 тысяч человек: стало известно, как прошел Сабантуй в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Хотят сделать ежегодным: в Казани впервые прошел "Китайский Сабантуй"

Новости Казани

18 часов назад

Татарстану выделили 104 миллиона рублей на развитие умного спорта

Новости Казани

день назад

Алина Загитова откроет собственную школу фигурного катания в РТ
Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами
Интересное в Казани
6 дней назад

Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами