Может привести с приступу: в Челнах люди негативно высказали о чудесах ландшафтного дизайна в городе

Жителей Набережных Челнов напугало сделанное из одежды чучело около многоквартирного дома

В Набережных Челнах жителей сильно дивила, а некоторых и вовсе напугала, композиция на газоне жилого дома.

Как пишут местные жители в социальных сетях, обнаружено было такое чудо ландшафтного дизайна в старой части города, в одном из дворов. Композиция состоит из стула, на котором "сидит" нижняя часть туловища человека в джинсах и белых кроссовках. На место же верхней части "человека" была установлена корзина с цветами.

В комментариях в социальных сетях местные жители негативно высказались об увиденном, так как, по их мнению, композиция может привести и к приступу у человека, если будет увидена ночью. Отмечается, что похожие композиции есть и в других местах Набережных Челнов.