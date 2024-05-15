Москвичи займутся реконцепцией ТЦ «Кольцо»

В казанском ТЦ «Кольцо» началась реконцепция вместо запланированного обновления площадей. За дело взялись «Магазин Магазинов» из Москвы.

Часть площадей «Кольца» была покинута после ухода нескольких магазинов из России. Теперь ТЦ открыт для арендаторов, фуд-корта и усиление развлекательной зоны.

Работы должны завершить до конца года, сообщает «БО». Из общей площади в 46,8 тысяч помещений арендаторам будет предоставлена только половина.