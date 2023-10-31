Московский зоопарк готов предоставить вольер белому мишке из Казани

Московский зоопарк намерен забрать белого мишку из Казани к себе. В столице Татарстана животное обитает с 2018 года, сейчас здоровье медведя ухудшилось, а условия его содержания оказались кошмарными, о чем заявила активист Ольга Елисеева.

21-летнего медведя Терпея осмотрели эксперты, активисты выяснили, что у животного диагностировали полиартроз задних конечностей. Московский зоопарк готов разместить у себя Терпея.