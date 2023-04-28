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Мошенники начали продавать билеты на матч "Ак Барса" в финале Кубка Гагарина за 50 тысяч рублей

Мошенники начали продавать билеты на матч финала Кубка Гагарина за 50 тысяч рублей
Мошенники начали продавать билеты на матч "Ак Барса" в финале Кубка Гагарина за 50 тысяч рублей

Фото: открытые источники

Пока желающие попасть на матч "Ак Барс" - ЦСКА штурмуют кассы и "обрушивают" сайт клуба, пытаясь купить билет онлайн, мошенники активизировались и начали предлагать купить билеты на это спортивное событие по цене от 10 до 45 тысяч рублей.

Пресс-служба ХК "Ак Барс" информирует, что настоящие билеты доступны только на официальном сайте команды. Посторонние ресурсы занимаются мошенничеством, пытаясь продавать их.

С ночи болельщики начали занимать очередь в кассы "Татнефть Арены", в очереди даже происходили драки.

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