Синоптики пообещали Татарстану похолодание по минус 10 градусов в предстоящие выходные

В Татарстане в предстоящие выходные сильно понизится температура воздуха. В республиканском Гидрометцентра сообщили, что похолодание будет недолгим, но малоприятным.

15 и 16 апреля ночью будет до - 7 градусов, в восточной части республики - до -10 градусов. Днем в субботу в Татарстане будет от 4 до 9 градусов тепла, в воскресенье - чуть теплее, до 13 градусов тепла.

Новая трудовая неделя, по предварительным прогнозам, начнется с потепления до +17 градусов.