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Молодые предприниматели в Татарстане могут получить гранты в размере до 500 тыс. рублей

Молодые предприниматели в Татарстане могут получить гранты в размере до 500 тысяч рублей
Молодые предприниматели в Татарстане могут получить гранты в размере до 500 тыс. рублей

Фото: открытые источники

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Молодые предприниматели в Татарстане, если им от 18 до 25 лет, могут получить гранты в размере до полумиллиона рублей.
Для этого нужно подать заявку по программе "Бизнес молодым".

После того, как будет пройден курс обучения в Казани, Челнах и Альметьевске с 1 по 9 июля, они смогут претендовать на суммы от 100 до 500 тысяч рублей, проинформировали в пресс-службе Минэкономики РТ.

Победители получат средства на развитие своего дела, при условии софинансирования в размере 25% со стороны субъекта МСП.

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