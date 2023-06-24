Молодые предприниматели в Татарстане могут получить гранты в размере до 500 тысяч рублей

Молодые предприниматели в Татарстане, если им от 18 до 25 лет, могут получить гранты в размере до полумиллиона рублей.

Для этого нужно подать заявку по программе "Бизнес молодым".

После того, как будет пройден курс обучения в Казани, Челнах и Альметьевске с 1 по 9 июля, они смогут претендовать на суммы от 100 до 500 тысяч рублей, проинформировали в пресс-службе Минэкономики РТ.

Победители получат средства на развитие своего дела, при условии софинансирования в размере 25% со стороны субъекта МСП.

