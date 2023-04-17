В Рязани вызволили из трудового рабства молодую женщину из Казани с ребенком

В Рязани удалось вызволить из трудового рабства молодую женщину с ребенком, сообщили в волонтерском движении "Альтернатива".

Сообщается, что 25-летняя Элина их Казани осталась одна с четырехмесячным малышом на руках. По объявлению она обратилась в благотворительный фонд, а потом оказалась в Рязани, где жила в частном доме.

За проживание Элина отрабатывала - готовила, убиралась. При этом ей не разрешали видеться и проводить время с ребенком, можно было только кормить сына. А один из "благодетелей" настойчиво предлагал интим.

В конце марта ребенок сильно заболел, и женщина с ним попала в больницу. Только оттуда она смогла связаться с волонтерами и попросить о помощи. Сейчас молодая мать и ее сын доставлены в Москву.

Однако от заявления в полицию женщина отказалась, поскольку не уверена, что правоохранители захотят разбираться в запутанной ситуации.